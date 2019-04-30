Сильвио Берлускони попал в больницу в Милане

Милан, Италия, , 12:12 — REGNUM Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони сегодня утром, 30 апреля, был госпитализирован в Милане. Об этом сообщает газета Corriere della Sera.

Каретой скорой помощи он был доставлен в больницу Сан-Раффаэле, где в июне 2016 года ему была проведена операция на открытом сердце после болезни, вызванной аортальной недостаточностью.

В настоящее время медики проводят обследование пациента. О состоянии его здоровья не сообщается.

«Президент Сильвио Берлускони отправился сегодня утром в Сан-Раффаэле для лечения острой почечной колики», — пояснили в окружении политика.

Добавим, что на сегодняшний день у Берлускони запланирована пресс-конференция в поддержку кандидатов от его партии «Вперёд, Италия» на выборах в Европарламент.

Издание отмечает, что недавно 82-летний Берлускони проходил плановое обследование, и состояние его здоровья не вызывало опасений.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2019 года итальянский политик Сильвио Берлускони стал фигурантом нового уголовного дела. Прокуратура Рима включила бывшего премьер-министра Италии в список подозреваемых по коррупционному делу, связанному с банком Mediolanum, большая часть акций которого принадлежит компании Fininvest, контролируемой семейством Берлускони.