Противники Юго-Восточной хорды Москвы собрались в Чертаново

Москва, , 12:06 — REGNUM В Москве в Покровском парке Чертаново прошла встреча противников Юго-Восточной хорды, сообщает 30 апреля портал red.msk.ru. Мероприятие состоялось 29 апреля в формате встречи граждан с депутатом Госдумы РФ Валерием Рашкиным (КПРФ).

Портал отмечает, что собравшиеся «выступили категорически против» проекта ЮВХ.

«В районе резко увеличится машинопоток, сложится критическая экологическая обстановка, снизится стоимость жилья, ухудшится здоровье граждан, увеличится заболеваемость детей», — приводит издание основные аргументы.

Жители предлагаю перенести дорогу южнее — в промышленную зону района Бирюлёво Западное, где нет жилых домов.

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Как сообщало ИА REGNUM, митинг против проекта строительства Юго-Восточной хорды в Москве хотели провести в районе Печатники, однако согласие властей получено не было.

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