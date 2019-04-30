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Книжное издательство «Эксмо» подало в суд на социальную сеть «ВКонтакте»: истец требует денежную компенсацию за пиратское распространение аудиокниги «Темный лес» Лю Цысиня, пишет РБК 30 апреля 2019 года.

Исковое заявление было подано 17 апреля 2019 года в Московский городской суд. Права на аудиокнигу «Темный лес» принадлежат «Эксмо», при этом аудиофайл был размещён во «ВКонтакте». Ранее Мосгорсуд вынес постановление (от 8 апреля 2019 года), согласно которому Роскомнадзор должен был заблокировать «Темный лес» в социальной сети, однако в реестре нарушителей авторских прав, компания «ВКонтакте» до сих пор не числится.

Представитель издательства в суде, «Ассоциация по защите авторских прав в интернете» (АЗАПИ) утверждает, что не планирует добиваться блокировки «ВКонтакте», а намерен потребовать денежную компенсацию с социальной сети.

«Цель судебного штрафа — сделать экономически невыгодным неисполнение решения суда. Мы считаем, что это более эффективный и цивилизованный механизм защиты по сравнению с процедурой блокировки, к которой не стоит прибегать в случае взаимодействия с крупной площадкой», — уточняет Максим Рябыко, генеральный директор АЗАПИ.

Заседание назначено на 24 мая 2019 года.

Это уже четвертый иск к социальной сети «ВКонтакте» о нарушении авторских прав после введения в 2013 году антипиратского свода законов. Первый был подан издательством «АСТ» в 2016 году (из-за книги «Обитель» Захара Прилепина), второй — в 2017 году от компании «Музыкальное право» (о правах на песни Виктора Цоя), а в 2018 году певица Виктория Воронина обратилась с просьбой удалить из социальной сети песни, разрешение на публикацию которых она не давала.