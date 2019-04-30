В Липецке достроят ещё один дом для обманутых дольщиков

Липецк, , 11:51 — REGNUM В Липецке для «проблемного» дома № 32а в микрорайоне «Университетский» нашли нового застройщика. Как сообщила пресс-служба областной администрации, ПАО «Орелстрой» планирует достроить дом к первому кварталу 2020 года.

Изначально строительством дома занималось ООО «Лиск», но сейчас компания находится в шаге от банкротства. В начале апреля 2019 года от дольщиков были получены согласия на переход прав и обязанностей к новому застройщику — ПАО «Орелстрой». Решение проблемы обманутых дольщиков — одна из приоритетных задач врио главы Липецкой области Игоря Артамонова.

«По каждому конкретному дольщику, по каждому застройщику ведется работа, областная власть сделает все необходимое, чтобы решить проблему обманутых дольщиков», — зачявил Артамонов.

Ранее администрация Липецкой области и строительная корпорация «ОДСК» в лице ПАО «Орелстрой» подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обеспечения строительства дома № 32а и согласовали дорожную карту. Одним из условий взаимодействия было обозначено предоставление компенсационного участка. Предполагается, что строительные работы начнутся в мае, после государственной регистрации подписанного договора и подписания соглашения о реализации масштабного инвестиционного проекта по дому 32а. Генеральным подрядчиком станет компания ООО «ОДСК Липецк», которая планирует завершить строительство дома в первом квартале 2020 года. Квартиры получат 114 участников долевого строительства.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 31 марта были торжественно сданы в эксплуатацию два дома на улицах Свиридова и Кривенкова в микрорайоне Европейский. Всего в Липецкой области 20 долгостроев, 15 из них получили статус «проблемных» домов. Часть из них планируется достроить в 2019 и 2020 году, часть — в 2020 и 2021 году.

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