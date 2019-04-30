Вторник, 30 Апреля 2019 года
12:09:06 МСК

В южнокорейском Соннаме организуют свадьбы для малоимущих слоев населения

Общество

В церемонии подписания меморандума приняли участие около 20 человек

Соннам, Южная Корея, 30 апреля 2019, 11:55 — REGNUM  Представители Korea Institute of Design Promotion подписали меморандум о взаимопонимании с представителями комитета социального обеспечения города Соннам и представителями Дворца бракосочетания Korea Design Center. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на свои источники.

По данным источников, цель данного меморандума — поддержка и проведение свадебных церемоний и банкетов для малообеспеченных и мультикультурных людей.

На протяжении трех лет Korea Institute of Design Promotion выделит на проведение свадеб до 150 млн вон (~$129 тыс).

Известно, что представители Korea Institute of Design Promotion участвуют в различных мероприятиях по социальному вкладу с 2018 года. В июле 2018 года совместно с комитетом социального обеспечения города Соннам представители института провели несколько свадеб для семей с низким доходом и инвалидов.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Свадьбы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить