В южнокорейском Соннаме организуют свадьбы для малоимущих слоев населения

Соннам, Южная Корея, , 11:55 — REGNUM Представители Korea Institute of Design Promotion подписали меморандум о взаимопонимании с представителями комитета социального обеспечения города Соннам и представителями Дворца бракосочетания Korea Design Center. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на свои источники.

По данным источников, цель данного меморандума — поддержка и проведение свадебных церемоний и банкетов для малообеспеченных и мультикультурных людей.

На протяжении трех лет Korea Institute of Design Promotion выделит на проведение свадеб до 150 млн вон (~$129 тыс).

Известно, что представители Korea Institute of Design Promotion участвуют в различных мероприятиях по социальному вкладу с 2018 года. В июле 2018 года совместно с комитетом социального обеспечения города Соннам представители института провели несколько свадеб для семей с низким доходом и инвалидов.