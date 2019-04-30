Северо-Восточную хорду с Ярославским шоссе свяжет эстакада в 700 метров

Москва, , 12:07 — REGNUM Эстакада длиной около 700 метров свяжет Северо-Восточную хорду с Ярославским шоссе в Москве. Об этом журналистам сообщил Сергей Кузнецов.

Запроектированная эстакада станет одной из частей пятого участка хорды — от Открытого до Ярославского шоссе.

«Эстакада будет служить съездом с хорды на шоссе. Она пройдёт вдоль Ярославского направления железной дороги и в итоге соединится с Ярославкой по ходу движения к МКАД», — сообщил Сергей Кузнецов.

Отметим, пятый участок Северо-Восточной хорды должен обеспечить дополнительную связь между Ярославским и Щёлковским шоссе, а также увеличить трафик, не проходящий по центру города. Всего в рамках данного участка будет построено свыше восьми километров дорог.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 августа 2018 года мэр Москвы Сергей Собянин открыл участок Северо-Восточной хорды (СВХ) от Щёлковского до Открытого шоссе. Трасса длиной в 2,9 километра проходит вдоль путей Московского центрального кольца.