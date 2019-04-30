Глава Карачаево-Черкесии наградил путевками в хадж выпускников медресе

Черкесск, , 11:45 — REGNUM Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов наградил путевками на совершение хаджа выпускников республиканского медресе-интерната. Право на поездку в Саудовскую Аравию получили четверо отличников учебного заведения, сообщили ИА REGNUM 30 апреля в пресс-службе главы и правительства региона.

В чествовании выучивших Коран наизусть хафизов приняли участие председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа, муфтий КЧР Исмаил Хаджи Бердиев, представители органов власти и духовенства республики, а также гости из Кабардино-Балкарии и Ставропольского края.

Бердиев вручил победителям экзаменов дипломы об успешном окончании медресе и путевки в хадж от Рашида Темрезова, а воспитанники учебного заведения показали умения в чтении проповедей и в знании арабского языка.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году за лучшее чтение корана глава Карачаево-Черкесии наградил путевкой на посещение святых для всех мусульман мест в Саудовской Аравии жителя Хабезского района Заура Кятова.