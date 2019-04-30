Немцев кормят лучше: что дарят алтайским ветеранам к празднику?

Барнаул, , 11:52 — REGNUM За последние четыре года количество ветеранов, которым алтайские власти дарят ко дню Победы подарки, сократилось более чем на 1,3 тысячи. Напомним, в 2016 году власти Алтайского края подготовили для ветеранов 2830 подарков. Цена каждого набора составляла порядка 1700 рублей. Красно-белая коробка содержала в себе сервелат, два вида хороших сыров, растительное и льняное масла, витаминизированный кисель и сладости: натуральный мед, конфеты «Птичье молоко», халву, печенье с мармеладом.

В 2017 году для участников и инвалидов войны, несовершеннолетних узников концлагерей, граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», вдов погибших фронтовиков было подготовлено 2340 губернаторских подарков. В составе — 14 наименований продуктов питания: натуральный мед, сервелат, мясные консервы, алтайские сыры, растительное масло, сироп шиповника, конфеты, печенье, халва. Стоимость каждого составляла две тысячи рублей.

В 2018 году на покупку 1800 подарков ветеранам из бюджета региона выделили 4,5 миллиона рублей. Но это были не продуктовые наборы, а комплекты постельного белья.

В 2019 году сбыло формировано лишь 1503 подарочных набора. В коробку уложены 19 наименований продовольствия, производимого исключительно алтайскими предприятиями: по два вида конфет и печенья, зефир, мед, две банки консервов (тушёные свинина и говядина), сервелат, подсолнечное масло, три вида сыра, водка «Алтай», сок облепиховый, батончик, кисель, чай, мармелад.

Между тем в интернете стали появляться комментарии о том, что принятых недавно в барнаульском ресторане послов Германии и Монголии, судя по приложению к государственному контракту №4 от 1 апреля 2019 года, глава Алтайского края Виктор Томенко кормил не в пример лучше: икра, таймень, муксун, сёмга, щука, фруктовые роллы, мраморные стейки, свиные рульки. Канал «Барнаул.ФМ» отмечает, что это тот случай, когда губернатор кормит немцев лучше, чем ветеранов, которые фашистов били.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае сегодня живут около 900 фронтовиков, большинство — в Барнауле. Но и ранее в преддверие праздника их не очень-то баловали. Правда, в 2015 году презенты получили 3437 ветеранов. На 70-летие Великой Победы защитникам Родины подарили холщовые сумки, в которые были вложены: поздравительный адрес от главы региона, халат, плед и музыкальный диск с песнями о Великой Отечественной войне и сборник стихов фронтовой лирики.

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