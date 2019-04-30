Врио главы Липецкой области провел заседание КЧС

Липецк, , 11:33 — REGNUM Готовность Липецкой области к борьбе с пожарами обсудили на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, которую провел в Измалковском районе врио главы региона Игорь Артамонов. В работе комиссии приняли участие спасатели, главы администраций муниципальных районов.

Начальник Главного управления МЧС России по Липецкой области Михаил Салфетников сообщил, что с начала 2019 года в регионе произошло более 1200 возгораний, из них 76% связаны с сухой травой и мусором. В нескольких случаях они привели к серьезным последствиям. С 24 апреля в регионе введен особый противопожарный режим. Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, понесли дисциплинарную, административную и даже уголовную ответственность.

Игорь Артамонов считает, что руководителям сельских поселений и районных нужно больше внимания уделять противопожарной безопасности.

«Главы муниципальных районов обязаны строже относиться к нарушениям противопожарного режима, выявлять тех, кто захламляет территорию мусором, и наказывать их рублем. Необходимо также напоминать населению о мерах пожарной безопасности и ответственности за их нарушение», — подчеркнул Игорь Артамонов.

Врио главы региона поручил главам муниципальных образований проводить с руководителями сельхозпредприятий отдельную работу по запрету выжигания стерни, разведения костров на полях, организовать патрулирования населенных пунктов силами добровольных пожарных формирований, обеспечить контроль за местами, предназначенными для вывоза мусора, и несанкционированными свалками, установить перед въездом в места отдыха населения аншлаги, информационные стенды, объявления и баннеры о запрете разведения костров, сжигания сухой растительности.