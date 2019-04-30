Вторник, 30 Апреля 2019 года
12:21:42 МСК

В Москве возле парка «Остров мечты» появится зелёная зона с кинотеатром

Общество

Планируется высадить три тысячи новых деревьев и свыше 30 тысяч кустарников

Москва, 30 апреля 2019, 11:53 — REGNUM  Возле парка «Остров Мечты» на юге Москвы обустроят зелёную зону с открытым кинотеатром, водоёмом, экстрим-парком и спортивными площадками. Об этом журналистам сообщил вице-мэр по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Ландшафтный парк будет разделён на зоны — северную и южную. Северная в большей степени ориентирована на активный отдых и спорт, а южная — на спокойный отдых и прогулки», — отметил чиновник.

Так, в южной части появятся детские игровые комплексы, площадки для отдыха на природе, прогулочные и выставочные аллеи. В северной части разместятся площадки для футбола, баскетбола и йоги.

«Планируется создание искусственного водоёма длиной 300 метров и обустройство открытого кинотеатра», — добавил Хуснуллин.

В настоящий момент специалисты по ландшафтному строительству проводят комплекс работ по озеленению парка. Сохранено порядка семи тысяч деревьев, планируется высадить три тысячи новых деревьев и свыше 30 тысяч кустарников.

Как сообщало ИА REGNUM, крупнейший в мире крытый парк развлечений «Остров мечты» в Москве планируют открыть в сентябре 2019 года ко Дню города. Общая площадь парка аттракционов составит 292 тыс. кв. метров.

Читайте подробнее: «Остров мечты» в Москве планируют открыть ко Дню города

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Парки и зоны отдыха Москвы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить