Екатеринбург, , 11:32 — REGNUM Российские туристам стоит подойти тщательнее к провозке через границу животных, которые были куплены во время отдыха, чтобы не подвергнуть их жизни опасности. Об этом заявил начальник поста таможни аэропорта «Кольцово» (Екатеринбург) Дмитрий Шишкин на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По словам таможенника, встречаются случаи, когда туристы возвращаются в Россию с купленным за рубежом домашним животным без должных документов.

«Привозят из-за границы собак, птиц. Нужно заранее получить ветеринарное и другие свидетельства», — сказал Шишкин.

Тысяча рублей штрафа — это не самое страшное, что грозит нарушителю. Животное может умереть, говорит чиновник.

«Хозяину будет предписано вывезти животное обратно в течение 3 дней, либо животное должно быть уничтожено. Оно уничтожается должностными лицами Роспотребнадзора и ветеринарной службой. Это животное, всем их жалко, и нужно помнить, что ввозить домашних питомцев нужно с соответствующими разрешительными документами», — пояснил начальник поста.

Ранее, в феврале 2019 года в Приморье задержали китаянку, которая пыталась провезти 1,5 кг незадекларированных живых крабов. Живность была найдена в дамской сумочке гражданки КНР.

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