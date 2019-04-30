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Более 1 млрд рублей потратил не по назначению министр труда Ингушетии

Общество

Денежные средства предназначались для чернобыльцев

Магас, 30 апреля 2019, 11:24 — REGNUM  В Ингушетии направлено в суд уголовное дело, фигурантом которого является бывший министр труда, занятости и социального развития Зелимхан Котиков. Его обвиняют в нецелевом расходовании бюджетных средств в особо крупном размере. Как сообщили ИА REGNUM 30 апреля в пресс-службе Следственного комитета, он незаконно использовал более 1 млрд рублей из денег, выделенных на поддержку чернобыльцев.

Из подробностей уголовного дела известно, что денежные средства в размере более 1,2 млрд рублей поступили из федерального бюджета в 2017 — 2018 годах. Их предназначалось использовать на социальную поддержку участников ликвидации последствий аварий на Чернобыльской АЭС и на производственном объединении «Маяк», сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, а также отдельных категорий граждан из числа ветеранов и инвалидов.

В частности, деньги должны были пойти на льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг для федеральных льготников. Экс-министр, как установило следствие, и направил их на льготы, однако не федеральным, а региональным льготникам. За счет этих денег были выплачены субсидии по оплате жилищно-коммунальных услуг, оказываемых в соответствии с законодательными актами Республики Ингушетия из республиканского бюджета.

Таким образом, чиновник нарушил бюджетное законодательство и попал под статью о превышении. Напомним, Зелимхан Котиков проработал в должности министра труда менее двух лет. Его назначили в январе 2017 года, а уже в сентябре 2018 года было возбуждено уголовное дело.

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