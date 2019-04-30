Разработчики Conan Unconquered показали, как оборонять крепость вдвоём

Лас-Вегас, США, , 11:25 — REGNUM На YouTube-канале IGN вышло первое геймплейное видео кооперативного режима игры Conan Unconquered. В нём разработчики проекта демонстрируют процесс строительства базы и схватки с врагами.

Демонстрацию проводят менеджер Funcom (издатель игры) Дженс Эрик Ваалер и дизайнер из Petroglyph Games (разработчик игры) Ренато Ореллана. Они запускают кооперативный режим и пробуют ключевые игровые механики Conan Unconquered: развитие города, покупку армии и масштабное сражение с противником.

Кооперативный режим доступен только для двух игроков. В нём геймеры могут построить общую базу и улучшать её, чтобы противостоять всё более сильным врагам. Все сражения в Conan Unconquered проходят в режиме реального времени, но в любой момент игру можно поставить на паузу, чтобы обдумать дальнейшую стратегию.

Релиз Conan Unconquered состоится 30 мая 2019 года на PC. В игре геймерам предстоит обороняться от свирепых воителей Хайбории, которые с каждой минутой становятся всё сильнее и опаснее. Также в Conan Unconquered есть возможность нанимать могущественных героев с уникальным набором способностей и призывать богов прямо на поле битвы.

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