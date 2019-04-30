Узбекистан планирует запустить пассажирский поезд до Иссык-Куля

Бишкек, , 11:19 — REGNUM Поезд сообщением Ташкент — Рыбачье запустят «Узбекские железные дороги» в летний период, сообщили 30 апреля в компании «Киргизские железные дороги».

В компании уточнили, что поезд будет курсировать один раз в неделю с 6 июня 2019 года. Состав будет отправляться из Ташкента по четвергам в 20 часов 50 минут (18 часов 50 минут по Москве).

Обратно поезд будет отправляться по субботам в 4 часа 59 минут местного времени (1 час 59 минут по Москве). Стоимость проезда от Бишкека до Ташкента в плацкартном вагоне составляет 1946 сом (1800 рублей), в купейном — 2461 сом (2277 рублей).

Напомним, первый пассажирский состав по маршруту Ташкент — Бишкек — Рыбачье (Иссык-Куль) отправился в путь 22 марта 2018 года. Поезд рассчитан на 300 человек.

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