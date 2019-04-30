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Сотрудники Nonghyup Bank сдали кровь в поддержку детей с лейкемией

Общество

Около 100 сотрудников головного офиса, включая главу банка, сдали кровь

Сеул, 30 апреля 2019, 11:20 — REGNUM  Сотрудники Nonghyup Bank приняли активное участие в сдаче крови. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компании.

По их словам, кровь сдали около 100 сотрудников головного офиса компании, в том числе глава компании Ли Дэ Хун.

Известно, что кровь, которую сдали сотрудники Nonghyup Bank будет передана в благотворительный фонд Korea Childhood Leukemia Foundation для оказания помощи детям, больным лейкемией и страдающих от раковых заболеваний.

«Мы сделаем все возможное, чтобы исполнить свой долг перед обществом, а также поделиться своей любовью с окружающими. Мы продолжим нести в этот мир любовь, тепло и свет», — сообщил глава банка.

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