Сотрудники Nonghyup Bank сдали кровь в поддержку детей с лейкемией

Сеул, , 11:20 — REGNUM Сотрудники Nonghyup Bank приняли активное участие в сдаче крови. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компании.

По их словам, кровь сдали около 100 сотрудников головного офиса компании, в том числе глава компании Ли Дэ Хун.

Известно, что кровь, которую сдали сотрудники Nonghyup Bank будет передана в благотворительный фонд Korea Childhood Leukemia Foundation для оказания помощи детям, больным лейкемией и страдающих от раковых заболеваний.

«Мы сделаем все возможное, чтобы исполнить свой долг перед обществом, а также поделиться своей любовью с окружающими. Мы продолжим нести в этот мир любовь, тепло и свет», — сообщил глава банка.