Банду наркодилеров отправили под суд в Новгородской области

Великий Новгород, , 11:14 — REGNUM Семь жителей Валдайского района Новгородской области ответят перед судом за торговлю наркотиками. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МВД 30 апреля, в настоящее время расследование в отношении группы наркоторговцев завершено.

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Сомнений в виновности подозреваемых у следствия не осталось: собрана достаточная доказательная база. Уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в Валдайский районный суд для рассмотрения по существу.

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Установлено, что противоправный бизнес организовал 25-летний житель Валдая, который также привлёк шестерых своих знакомых. Наркотики подозреваемые распространяли среди наркозависимых лиц на территории районного центра и Валдайского района.

«В общей сложности участники этой группы обвиняются в совершении 10 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков», — уточнили в пресс-службе правоохранительного ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, подозреваемые члены преступной банды наркодилеров были задержаны в июле 2018 года.

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