Вторник, 30 Апреля 2019 года
11:59:22 МСК

Архиепископ из Уганды обеспокоен будущим Католической церкви в Африке

Общество

Угроза церкви, по мнению архиепископа, исходит от политики, роста населения и священников, не исполняющих свои обязанности должным образом

Мбарара, Уганда, 30 апреля 2019, 11:18 — REGNUM  Архиепископ Мбарары Пол Камуза Бакьенга выразил беспокойство о будущем Католической церкви в Африке. Если христиане не продолжат молиться за верность священников своему долгу, то церковь будет находиться в опасности, передает Daily Monitor Uganda со ссылкой на заявления архиепископа.

«Как католическая церковь Уганды мы становимся сильнее. Но по мере увеличения населения мы начинаем сталкиваться с проблемами. В наши дни все становится слишком подвержено политике и социальному развитию. Но я призываю всех нас следовать в религиозное будущее и совместно молиться за наших священников. Я знаю, вы молитесь за них, но не прекращайте этого делать, нас ждёт много трудностей на нашем пути», — заявил Бакьенга.

Он добавил, что в наши дни у священников есть много искушений, которые отвлекают их от надлежащего исполнения работы.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Католицизм
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить