Архиепископ из Уганды обеспокоен будущим Католической церкви в Африке

Мбарара, Уганда, , 11:18 — REGNUM Архиепископ Мбарары Пол Камуза Бакьенга выразил беспокойство о будущем Католической церкви в Африке. Если христиане не продолжат молиться за верность священников своему долгу, то церковь будет находиться в опасности, передает Daily Monitor Uganda со ссылкой на заявления архиепископа.

«Как католическая церковь Уганды мы становимся сильнее. Но по мере увеличения населения мы начинаем сталкиваться с проблемами. В наши дни все становится слишком подвержено политике и социальному развитию. Но я призываю всех нас следовать в религиозное будущее и совместно молиться за наших священников. Я знаю, вы молитесь за них, но не прекращайте этого делать, нас ждёт много трудностей на нашем пути», — заявил Бакьенга.

Он добавил, что в наши дни у священников есть много искушений, которые отвлекают их от надлежащего исполнения работы.