Антисемитские нападения в США учащаются несколько лет подряд — отчет

Вашингтон, , 11:12 — REGNUM Живущие в США евреи испытали «почти исторические уровни антисемитизма» в 2018 году. Об этом сообщила Антидиффамационная лига (АДЛ), опубликовавшая 30 апреля отчет на собственном сайте.

Отчет АДЛ показал удвоение нападений.

«К сожалению, мы видели, что эта тенденция продолжается в 2019 году с трагической стрельбой в синагоге Хабада в Поуэе», — заявил Джонатан Гринблатт, генеральный директор АДЛ.

В 2018 году АДЛ зафиксировала в общей сложности 1879 нападений на евреев и еврейские учреждения по всей стране — это третий показатель за всю историю наблюдений с 1970-х годов. И хотя общее количество инцидентов представляет собой 5-процентное снижение с показателя 2017 года (1986 инцидентов), количество происшествий в прошлом году осталось на почти историческом уровне — на 48% выше, чем в 2016 году, и на 99% выше, чем в 2015-м.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля 19-летний мужчина открыл огонь по прихожанам синагоги в городе Поуэй и ранил четырех человек, включая восьмилетнюю девочку. Одна из пострадавших, пожилая женщина, умерла в больнице. Злоумышленника задержали.