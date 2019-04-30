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Мосты Петербурга не разведут после Первомая

Общество

А в метро запускают ночной поезд-челнок

Мосты Петербурга не разведут после Первомая
Дарья Драй © ИА REGNUM
Троицкий мост

Санкт-Петербург, 30 апреля 2019, 11:04 — REGNUM  В ночь с 1 на 2 мая разводные мосты Санкт-Петербурга над большой Невой и ее рукавами разводиться не будут. Об этом сообщил 30 апреля петербургский «Мостотрест».

Отмена разводки является плановой мерой и обусловлена постановлением правительства Санкт-Петербурга, в соответствии с которым разводка мостов не производится в нерабочие праздничные дни Российской Федерации.

Добавим, что Петербургский метрополитен с 30 апреля на участке между станциями «Адмиралтейская» и «Спортивная» запускает ночной поезд-челнок. Он востребован теми гуляющими по ночам петербуржцами и гостями города, кто не может попасть на другой берег Невы из-за разведенных мостов. Двустороннее движение поезда будет осуществляться по праздничным и выходным дням (в ночи с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье) с 01:00 до 03:00 по московскому времени. Исключение составляют только праздничные дни, в которые движение в подземке будет организовано круглосуточно. Воспользоваться ночными поездами пассажиры смогут до 15 ноября 2019 года.

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1 мая
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