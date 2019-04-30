В Уганде предложили задерживать нетрезвых пешеходов

Кампала, , 11:09 — REGNUM Полиция Уганды предложила внести поправки в закон об общественном порядке. Если изменения будут приняты, то всех пешеходов, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, будут задерживать, передает ВВС Swahili.

По информации издания, начальник дорожно-постовой службы Кампалы Лоуренс Нивабиине заявил, что полиция не позволит гражданам «подвергать свои жизни опасности». Согласно поправкам, задержанный будет подвергаться штрафу в размере до 10 тысяч долларов США.

Законопроект вызвал бурное обсуждение в социальных сетях.

«В случае принятия закона будет необходимо как можно быстрее расширять тюрьмы, ведь многие пешеходы не смогут выплатить штраф, что добавит трудностей судьям, так как закон говорит, что правосудие должно быть совершено в отношении каждого», — сообщает один из гражданских активистов, подчёркивая, что перед принятием такого закона необходимо привести в порядок общественную и судебную системы.

Обсуждение проекта продолжается.