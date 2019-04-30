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Граждане РФ объяснили, как надо праздновать День Победы

Общество

Опрос «Левада-центра»

Москва, 30 апреля 2019, 11:02 — REGNUM  Большинство жителей России (52%) считают, что День Победы лучше отпраздновать «заботой о ветеранах войны». Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

По мнению 23% опрошенных, отмечать 9 мая надо парадами, шествиями, салютами, официальными приемами. Столько же (23%) думают, что «укреплением мира, ликвидацией всех вооруженных конфликтов».

У 48% граждан РФ День Победы вызывает радость и гордость за победу в Великой Отечественной войне. 27% в этот день скорбят по поводу миллионов погибших в этой войне.

Опрос проведен 18−23 апреля 2019 года по всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1625 человек старше 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ методом личного интервью.

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Как сообщало ИА REGNUM, ветераны Великой Отечественной войны получат перед 9 мая ежегодную денежную выплату в размере 10 тыс. рублей.

Подробнее: Названа сумма выплат участникам Великой Отечественной войны ко Дню Победы

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День Победы
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