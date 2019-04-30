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В ОДКБ создали группу по материально-техническому обеспечению войск

Общество

Участники совещания обсудили вызовы и угрозы военной безопасности в Туркестане

Бишкек, 30 апреля 2019, 11:02 — REGNUM  Рабочую группу по вопросам материально-технического обеспечения войск создал совет министров оборонных ведомств стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об это заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Киргизии Райимберди Душенбиев, сообщает 30 апреля издание «АКИpress».

По его словам, участники совещания обсудили вызовы и угрозы военной безопасности в Туркестане, а также совместные действия по снижению напряженности на границе между Таджикистаном и Афганистаном.

Душенбиев добавил, что министры оборонных ведомств ОДКБ рассмотрели также документы по совместной подготовке органов управления и формирования сил и средств.

Как сообщало ИА REGNUM, 29−30 апреля в Киргизии проходит совещание глав оборонных ведомств стран — участниц ШОС, а также заседание совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности.

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Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)
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