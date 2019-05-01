Первомай на побережье Татарского пролива: море, чайки, солнце

Ванино, Хабаровский край, , 05:30 — REGNUM Первый майский день на побережье Татарского пролива в Ванино в Хабаровском крае порадовал ярким солнцем ранним утром. Но на этом ощущение весны закончилось: термометр показывал +6 в 9:00 по местному времени. Но ни ледяной ветер с моря, ни обещания сильного тумана после обеда не могут служить препятствием для жителей свободного порта Ванино для соблюдения традиций: 1 мая, захватив с собой побольше теплых курток, одеял, погрузив в машины мангалы, детей и любимых собак, народ отправляется на берег моря, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Берег моря в Ванино — место притяжения всех, кто не считает Первомай политической акцией. А таких на севере, наверное, большинство. Люди просто радуются выходному дню, возможности погулять по удивительно красивому, какой может быть только на севере, берегу моря, полюбоваться на чаек, которые рыбачат буквально у ног, пожарить мясо на мангале или просто посидеть у костра.

На берегу очень тихо, слышно, как шумят волны, да ревут на расположенном неподалеку заповедном острове Токи сивучи.

На побережье Татарского пролива можно встретиться с живой историей — на всей протяженности морского берега стоят грозные исполины — ДОТы (длительные огневые точки) береговой обороны, память о Великой Отечественной войне. Строили тогда на совесть, сколько лет прошло, а ДОТы почти в первозданном состоянии. Стоят — хоть сейчас сажай внутрь пулеметчика.

Дети играют у ДОТов, собирают ракушки и водоросли, расспрашивая родителей о назначении строений.

Первомай на побережье очень мирный, тихий и спокойный. У берега совсем недавно растаяли последние льдины. А значит, совсем скоро, всего через каких-нибудь пару месяцев, наступит лето.

Как сообщало ИА REGNUM, День Весны и Труда жители порто-франко не первый год проводят на дачах и на берегу моря. Демонстрации ушли в прошлое. Когда-то Первомай в Ванино отмечали с размахом, по главной площади шли колонны огромных трудовых коллективов, а с трибуны рассказывали о трудовых победах. Победы есть и сегодня, но вот демонстрации как-то сами собой ушли в прошлое.

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