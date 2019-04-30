В Якутии к паводку откроют пункты временного размещения и разобьют палатки

Якутск, , 10:54 — REGNUM В двенадцати населённых пунктах Хангаласского района Якутии перед паводком будут развёрнуты 14 пунктов временного размещения для 1 551 человека и три палаточных городка. В Среднеколымском районе откроют 11 ПВР на 515 человек, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В Хангаласском районе прохождения большой воды ждут 14−19 мая, пишет газета «Хангалас». Автотехника для откачки воды и резервные источники питания уже приготовлены. Кроме того, сформирован список альтернативных источников водоснабжения жителей муниципалитетов.

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«На территории района в зоне подтопления находятся 12 населённых пунктов, где будут развернуты 14 ПВР вместимостью 1 551 человек и 3 палаточных городка. Произведены расчёты потребности необходимых дезинфицирующих средств на период весеннего половодья и летне-осенних паводков для обеззараживания питьевой воды и проведения мероприятий по промывке и дезинфекции водопроводных сетей и водозаборных ёмкостей. Все больницы имеют запас лекарственных средств, иммунобиологических препаратов, перевязочного материала, дезинфицирующих средств и необходимого медицинского имущества, продуктов питания», — рассказал главный специалист по ГОиЧС Хангаласского района Николай Яковлев.

По его информации, для обеспечения контроля за гидрологической обстановкой на территории района планируется задействовать 3 стационарных и 8 временных гидропостов. Подобран штат временных гидрологов, уточнены критические отметки затопления населённых пунктов. Также подготовлен план эвакуации 3 873 коров и 4 833 лошадей. К мероприятиям по эвакуации людей и животных будут привлечены 162 человека, 43 единицы техники и 27 мотолодок.

В Среднеколымском районе Якутии накануне паводка откроются 11 пунктов временного размещения общей вместимостью 515 человек, пишет газета «Халыма долгуннара». Помимо этого, должны быть подготовлены 10 мест для отгона коров и лошадей, которых в общей сложности насчитывается почти 700 голов.

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В зоне риска находятся пять населённых пунктов муниципалитета, прохождение воды ожидается в третьей декаде мая. По словам главы района Евгения Слепцова, для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных паводком, в муниципальном районе создан резерв материально-технических и финансовых ресурсов в размере 320 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии в связи с предстоящим паводком и по поручению руководства региона объединяются силы правительства республики, администраций муниципальных образований, ресурсообеспечивающих организаций и МЧС. Период освобождения рек ото льда снова будет в регионе непростым, констатировал его глава Айсен Николаев во время своего выступления с отчётом перед депутатами Госсобрания республики.

«Этой весной на территории республики также прогнозируется непростая паводковая ситуация. По моему поручению правительство работает в режиме мобилизации, жёсткого контроля ситуации вместе с главами муниципальных образований, руководителями ресурсообеспечивающих организаций, силовыми структурами, а также МЧС. В таком же режиме превентивного контроля организуется у нас также работа с приближением пожароопасного периода», — сказал Айсен Николаев.