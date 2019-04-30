Екатеринбург, , 11:07 — REGNUM Жителям России, планирующим выехать за рубеж ради «медицинского туризма», следует быть осторожнее. Об этом заявил начальник поста таможни аэропорта Кольцово (Екатеринбург) Дмитрий Шишкин на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Шишкин сослался на опыт Екатеринбурга, откуда часто выезжают на лечение в Чехию. А иногда жители России и вовсе пытаются ввезти на Родину лекарства из экстракта коки, который не дозволяется к ввозу в Россию. Чтобы случайно не попасться при возвращении на перевозке «не того» лекарства, требуется соблюсти ряд мер.

«Нужно получить рецепт врача либо выписку из историю болезни — переведённые! Перевод должен быть заверен нотариально. Лекарство же следует задекларировать», — сказал таможенник.

Именно поход в «красный коридор» для декларирования может спасти незадачливого туриста, который иначе может быть привлечен к ответственности за попытку провоза подозрительного лекарства. Решение по провозке препарата принимает специальная коллегия.

Напомним, 6 марта в Екатеринбурге возбудили уголовное дело после попытки провоза гормональных препаратов из Белоруссии. Лекарства были запрещены для ввоза в Россию.

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