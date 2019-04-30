Роскачество составило рейтинг мобильных приложений для путешествий

Москва, , 10:44 — REGNUM Эксперты Роскачества составили рейтинг онлайн-сервисов, предоставляющих пользователям услуги поиска и бронирования жилья во время путешествий. Список был опубликован 30 апреля на сайте организации.

Отмечается, что по 78 критериям были исследованы приложения, размещённые в онлайн-магазинах App Store и Google Play. Выяснилось, что каждое четвёртое приложение имеет проблемы с безопасностью хранения персональных даных пользователей.

Первое место среди приложений для Android заняла программа одного из крупнейших агрегаторов туров Level.Travel. На втором месте оказалось приложение компании «Травелата», на третьем — OneTwoTrip. В топ-5 также вошли «Слетать.ру» и Checkintime. В случае iOS-списка ситуация немного изменилась, OneTwoTrip сместила «Травелату» на третье место.

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Напомним, 29 апреля 2019 года Роскачество сообщило, что в России стартовал весенний этап акции «Дни российских вин». Одной из её целей является повышение узнаваемости отечественной винной продукции.

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