Магия и живые мертвецы: новый класс персонажа в The Elder Scrolls Online

Роквилл, США, , 11:05 — REGNUM На YouTube-канале компании Bethesda Softworks появилось видео, демонстрирующее новый класс персонажа для онлайн-игры The Elder Scrolls Online: Elsweyr. Им станет некромант — могущественный маг, способный оживлять мёртвых.

Все умения некроманта связаны с тёмной магией и способностью влиять на мир мёртвых. Так, персонажи, выбравшие новый класс, смогут поднимать из земли скелетов, облачаться в костяную броню, стрелять огненными черепами и призывать огромных чудовищ.

«Для некроманта сама смерть — оружие, а вы — его хозяин», — сообщается в описании к видео.

The Elder Scrolls Online: Elsweyr выйдет 4 июня 2019 года на PS4 и Xbox One, а на PC уже 20 мая. Новое масштабное дополнение расскажет об Эльсвейре — родине каджитов (раса антропоморфных котов во вселенной The Elder Scrolls) и борьбе с могущественными драконами.

Ранее один из фанатов The Elder Scrolls V: Skyrim создал необычную модификацию игры, добавляющую функцию «автопилота». С ней персонаж игрока может самостоятельно осуществлять различные действия в автоматическом режиме: ходить, ездить на лошади, сражаться и т.п. Такой подход позволит геймерам упростить процесс перемещения по миру, а также поможет в создании постановочных скриншотов и видеороликов.

