Женская армия в «Мстители: Финал» натолкнула фанатов на новую теорию

Лос-Анджелес, США, , 10:55 — REGNUM 29 апреля в прокат вышел блокбастер Marvel «Мстители: Финал»: фанаты киновселенной усиленно высматривают намеки на продолжение истории в сюжете, и иногда у них рождаются необычные теории. Одна из них связана со сценой женской солидарности в фильме, пишет издание The Wrap.

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В момент разгара сражения Человек-Паук Питер Паркер (Том Холланд) защищает Перчатку Бесконечности, когда к нему приближается Капитан Марвел (Бри Ларсон) и спрашивает, есть ли у парня что-то для нее, на что Человек-Паук отвечает, что абсолютно не представляет, как Марвел собирается сражаться с таким количеством зла вокруг. И тут зрители слышат реплику: «Она не одна, малыш». На экране появляется Алая Ведьма, Валькирия, Окой, Мантис, Шури, Оса, Гамора, Небула и Пеппер Поттс в костюме Железного человека.

Эта трогательная феминистическая сцена натолкнула фанатов на теорию о возможной экранизации комикс-кроссовера «Тайные войны» (Secret Wars) с отрядом A-Force. По сюжету комиксов, несколько параллельных вселенных Marvel были уничтожены, а антагонист Доктор Дум создал альтернативный мир, где герои были вынуждены сражаться друг против друга. В новом мире существовал 41 народ, и один из них звался «Аркадией». Женщины этого мира звали себя A-Force. Многие из героинь этого отряда уже появились в киновселенной, а слухи о съемках фильма о супергероях-женщинах разносились по Голливуду еще в 2017 году.

Фильм «Мстители: Финал» вышел в прокат 29 апреля 2019 года в России, 24 апреля — во всем мире. За первый день отечественного проката фильм собрал рекордные 400 млн рублей.

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По словам режиссеров Джо и Энтони Руссо, «Финал» должен стать заключительной частью истории супергеройского отряда «Мстители», однако его сюжет оставил место для ещё одного фильма — «Человек-Паук: Вдали от дома», премьера которого состоится 5 июля 2019 года.

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