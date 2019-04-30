Псковский университет привлекает абитуриентов дешёвой жизнью в Пскове

Псков, , 10:38 — REGNUM Студенты Псковского государственного университета (ПсковГУ) посчитали минимальные затраты студента и заявляют, что на 10 тыс. рублей в месяц студент сможет прожить в Пскове, «не переживая о еде и не заставляя волноваться родителей». Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, публикация об этом размещена в группе вуза в социальной сети «ВКонтакте».

На официальном сайте ПсковГУ отдельно сообщается о том, что «за небольшие деньги в Пскове можно не только комфортно жить, но и обеспечить себе интересный досуг».

В качестве примера приводится сеанс в кино за 80 рублей и комплексный обед в столовой за 140 рублей.

В публикации также приводятся данные о том, что в студенческих общежитиях ПсковГУ плата за месяц стоит от 500 рублей, а снять квартиру в Пскове можно от 7 тыс. рублей в месяц. Помимо расходов на жильё, учтены траты на питание, транспорт и связь. В итоге у авторов публикации получился минимальный расход в 7350 рублей в месяц.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Псковский государственный университет создан в 2011 году, в апреле 2019 году в вузе сменился руководитель: новым ректором стала Наталья Ильина, ранее работавшая в Ульяновском государственном педагогическом университете имени И. Н. Ульянова. В университете обучается около 10 тыс. студентов и аспирантов.

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