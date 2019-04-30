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В Петербурге увеличится число семей, считающихся малообеспеченными

Общество

У таких семей в месяц приходится менее 22 тысяч рублей на одного ребенка

Санкт-Петербург, 30 апреля 2019, 10:40 — REGNUM  В Петербурге изменится число малообеспеченных семей. Это произойдет благодаря изменению критериев определения этого понятия, передает 30 апреля корреспондент ИА REGNUM.

На заседании городского правительства в Смольном глава комитета по социальной политике Александр Ржаненков отметил, что на федеральном уровне, во исполнение поручения президента Владимира Путина, в законодательные акты уже вносят поправки в критерии нуждаемости малообеспеченных семей.

«Нами также разработан соответствующий проект в части изменения понятия «малообеспеченная семья». К малообеспеченным мы предлагаем отнести семьи, имеющие среднедушевой доход ниже двукратного размера величины прожиточного минимума, в расчете на одного ребенка. В настоящее время он составляет более 22 тысяч рублей», — пояснил Ржаненков.

Пересмотр критерия увеличит количество семей, которые смогут воспользоваться федеральными и региональными льготами. Смольный полагает, что это поможет семьям реально повысить свои доходы.

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