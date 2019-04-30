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В Душанбе объяснили причину очередного массового отключения от энергосети

Общество

Часть города останется без света с 9:00 до 16:00 по местному времени (7:00–14:00 по Москве)

Душанбе, 30 апреля 2019, 10:32 — REGNUM  Подача электричества в некоторые районы Душанбе была прекращена в связи с проведением ремонтных работ, сообщает 30 апреля агентство «КазТАГ» со ссылкой на ОАО «Душанбинские городские электрические сети».

В компании уточнили, что часть города останется без света с 9:00 до 16:00 по местному времени (7:00—14:00 по Москве). Практика систематического отключения районов Душанбе от электрической сети продолжается на протяжении нескольких месяцев.

Напомним, в конце марта в государственном энергетическом холдинге Таджикистана «Барки точик» заявили, что общий долг населения республики за электроэнергию составил $106 млн. В компании заявили, что сумма долга делает невозможным непрерывное электроснабжение населения.

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Электроэнергетика
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