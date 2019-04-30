Медведева просят поддержать обжалование штрафов ГИБДД в электронном виде

Москва, , 10:27 — REGNUM Депутаты Госдумы от ЛДПР просят главу правительства РФ Дмитрия Медведева дать возможность автомобилистам опротестовывать в электронной форме штрафы за нарушения ПДД. Как передает корреспондент ИА REGNUM 30 апреля, соответствующее письмо депутаты Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев и Ярослав Нилов направили в адрес премьер-министра.

Правительство РФ дало отрицательный отзыв на законопроект, предусматривающий право автомобилистов на обжалование административных штрафов в электронной форме. Депутаты предлагают Медведеву поручить министерствам и ведомствам его корректировку или разработку новой редакции.

На сегодняшний день порядок обжалования постановления по делу об административном правонарушении предусматривает, согласно главе 30 КоАП РФ, прием к рассмотрению жалобы исключительно на бумажном носителе. Это, в свою очередь, наряду с отсутствием четко установленного для всех компетентных органов порядка направления жалобы, создает очевидные неудобства для заявителей, указали парламентарии.

«Убеждены, перевод процесса обжалования постановления по делу об административных правонарушениях в формат электронного документооборота можно расценить как конструктивный и своевременный шаг, учитывающий как общественный запрос, так и тенденции к современным формам хозяйствования», — говорится в письме.