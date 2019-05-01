Среда, 1 Мая 2019 года
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Первомай: Приморье одевается в разноцветицу весны

Общество

Весна всё активнее вступает в свои права

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Первомай: Приморье одевается в разноцветицу весны
Алексей Суконкин © ИА REGNUM
Разноцветица весны

Владивосток, 1 мая 2019, 05:00 — REGNUM  На первомайские праздники синоптики не исключают выпадение осадков в виде небольшого дождя в Приморском крае. Тем не менее весна вступает в свои права, с каждым днём становится теплее и природа Приморья постепенно одевается в яркую разноцветицу, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В Приморье в горах ещё местами отмечается снег
Алексей Суконкин © ИА REGNUM
В Приморье в горах ещё местами отмечается снег
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Ландыши: весна пришла!
Алексей Суконкин © ИА REGNUM
Ландыши: весна пришла!

После малоснежной и аномально тёплой зимы приморцы ждали раннего потепления, и это потепление пришло. В иные годы бывало, что и снег в мае шёл, а вот сейчас — даже и думать о нём уже никто не смеет! Весна шагает по Приморью семимильными шагами, неумолимо приближая лето.

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А вот и первые одуванчики
Алексей Суконкин © ИА REGNUM
А вот и первые одуванчики

Как сообщает Примгидромет, к Приморскому краю подойдут фронтальные разделы, 1 мая местами пройдёт пройдёт небольшой дождь. В дальнейшем фронт будет смещаться над краем, осадки распространятся на большую территорию региона и местами будут усиливаться. В утренние часы 1 мая на побережье не исключён туман. Фон минимальных температур останется на уровне минувшей ночи. Максимальные температуры воздуха в пределах +9…+17 °C.

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Потеплело
Алексей Суконкин © ИА REGNUM
Потеплело

Первое мая жителей Владивостока отличной погодой не порадует. Во время первомайской демонстрации во Владивостоке будет облачно, возможен дождь, поэтому зонт не будет лишним. Во второй половине дня погода с прояснениями и столбики термометров поднимутся до +9…+11 °C.

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«Красный вымпел» во Владивостоке
Алексей Суконкин © ИА REGNUM
«Красный вымпел» во Владивостоке

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Как сообщало ИА REGNUM, в канун Первомая указом президента РФ Владимира Путина звание Героя Труда за особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоено руководителю направления промвооружения и такелажа акционерного общества «Южморрыбфлот» (входит в группу компаний «Доброфлот», Приморский край) Сергею Антонову.

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Фоторепортажи ИА REGNUM
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