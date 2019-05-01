Первомай: Приморье одевается в разноцветицу весны

Владивосток, , 05:00 — REGNUM На первомайские праздники синоптики не исключают выпадение осадков в виде небольшого дождя в Приморском крае. Тем не менее весна вступает в свои права, с каждым днём становится теплее и природа Приморья постепенно одевается в яркую разноцветицу, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Герой Труда и президент России обсудили улов сардины иваси

После малоснежной и аномально тёплой зимы приморцы ждали раннего потепления, и это потепление пришло. В иные годы бывало, что и снег в мае шёл, а вот сейчас — даже и думать о нём уже никто не смеет! Весна шагает по Приморью семимильными шагами, неумолимо приближая лето.

Как сообщает Примгидромет, к Приморскому краю подойдут фронтальные разделы, 1 мая местами пройдёт пройдёт небольшой дождь. В дальнейшем фронт будет смещаться над краем, осадки распространятся на большую территорию региона и местами будут усиливаться. В утренние часы 1 мая на побережье не исключён туман. Фон минимальных температур останется на уровне минувшей ночи. Максимальные температуры воздуха в пределах +9…+17 °C.

Первое мая жителей Владивостока отличной погодой не порадует. Во время первомайской демонстрации во Владивостоке будет облачно, возможен дождь, поэтому зонт не будет лишним. Во второй половине дня погода с прояснениями и столбики термометров поднимутся до +9…+11 °C.

Читайте также: Путин присвоил звание Герой Труда жителю Приморья Сергею Антонову

Как сообщало ИА REGNUM, в канун Первомая указом президента РФ Владимира Путина звание Героя Труда за особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоено руководителю направления промвооружения и такелажа акционерного общества «Южморрыбфлот» (входит в группу компаний «Доброфлот», Приморский край) Сергею Антонову.

Смотрите галерею к статье