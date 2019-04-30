В Казахстане продлили арест бывшим министрам энергетики

Нур-Султан, , 10:15 — REGNUM Суд в Нур-Султане продлил до 1 мая 2019 года арест бывшим министрам энергетики республики Гани Садибекову и Бакытжану Джаксалиеву, сообщает 30 апреля издание inbusiness. kz.

Издание отмечает, что третий экс-министр Анатолий Шкарупа находится под арестом до 16 мая. Он пробыл на посту заместителя министра около трех месяцев, после чего был задержан по подозрению в хищении 215 млн тенге ($564 тыс.) на посту акима (мэра) Сарани Карагандинской области.

Напомним, Гани Садибеков подозревается в хищении 1 млрд тенге ($2,63 млн). По версии следствия, он похитил средства, выделенные на очистку озера в Щучинско-Боровской курортной зоне.

Бакытжан Джаксалиев подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями в интересах подрядной организации ТОО «Аймак и К».

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