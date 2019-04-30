Региональный маткапитал ульяновские семьи смогут направить на ипотеку

Ульяновск, , 10:06 — REGNUM В Ульяновской области около 4 тыс. семей смогут направить капитал «Семья» на погашение ипотечных кредитов в этом году. Изменения в региональное законодательство планируется внести в июне, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

В регионе планируют расширить направления, на которые можно потратить средства материнского семейного капитала. По словам министра семейной, демографической политики и социального благополучия Ольги Касимовой, изменения позволят семьям с детьми использовать сертификат на выплату ипотеки. Ожидается, что данная норма начнёт действовать в июне 2019 года.

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов отмечает, что в регионе «участились случаи, когда наши земляки начали нарушать действующее региональное законодательство», направляя деньги «не на детей, а на личные нужды, поэтому после судебных разбирательств было принято решение об ужесточении требований».

"Видя обращения наших жителей, которые говорят о том, что сертификаты выдали, но деньги получить невозможно, могу отметить, что мы нашли 300 млн рублей для того, чтобы решить проблему почти 4 тыс. семей. Уже к началу лета эти изменения будут рассмотрены в Законодательном собрании Ульяновской области, потому что в первую очередь этот капитал должен быть направлен на благосостояние самого ребенка», — отметил Сергей Морозов.

Напомним, региональный материнский капитал в Ульяновской области, который был введён в 2008 году, семьи могут потратить на платные медицинские услуги, образование, страхование жизни и здоровья ребенка, приобрести путёвки в детские лагеря, закупить товары для социальной адаптации и интеграции детей-инвалидов. Многодетные семьи могут тратить капитал на строительство домов, которые они возводят на полученных бесплатно земельных участках. Также средства маткапитала можно направить на обеспечению жилья светом, водой и газом, либо забрать компенсацию в размере 50%.

За десять лет более 10 тыс. семей использовали средства маткапитала на ремонт жилья, оплату медицинских услуг, а также отдых и оздоровление детей, дополнительные занятия в школах искусств или спортивных секциях.