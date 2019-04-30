Московские врачи спасли роженицу и её ребёнка

Москва, , 09:57 — REGNUM В Москве врачи провели сложную операцию беременной пациентке, сообщает 30 апреля официальный портал мэра и правительства столицы.

18-летняя женщина на 36-й неделе беременности жаловалась на боль в левой ноге и отек. Обследование установило у неё тромбоз глубоких вен ног. Проведённое ранее лечение препаратами не помогало, сохранялся высокий риск развития осложнений.

В городской клинической больнице № 15 имени О.М. Филатова решили провести двухэтапную операцию. На первом хирурги обнаружили и удалили сгусток крови, на втором — акушеры сделали кесарево сечение и сохранили жизнь ребёнка.

Маму и новорождённого после реабилитации выписали домой, а спустя полтора месяца женщину обследовали и убедились в отсутствии тромбов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве женщины становятся мамами на два года позже, чем женщины из других регионов, рассказала о результатах исследования научный сотрудник Института экономики РАН, доктор экономических наук Марина Баскакова.

Читайте ранее в этом сюжете: Исследование: москвички рожают первенца на два года позже