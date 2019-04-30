Создатели Myst выпустят приключенческую игру для VR-устройств в 2020 году

Вашингтон, , 10:08 — REGNUM Разработчики из Cyan Worlds завершили краудфандинговую кампанию по сбору средств на свою новую игру Firmanent при помощи сайта Kickstarter. За месяц кампании им удалось собрать $1,433 млн, сообщается на официальной странице проекта.

В сборе средств приняли участие более 18 тыс. вкладчиков, первоначальной целью была сумма в $1,285 млн. Благодаря достижению отметки в $1,4 млн разработчики смогут реализовать все дополнительные цели кампании. Среди них: поддержка игры на Mac, PS4 и PSVR, а также перевод проекта на английский, французский, итальянский, немецкий и испанский языки.

Все вкладчики кампании получат не только саму игру, но и весь доступный загружаемый контент к ней. В него входят три дополнительных облика для механического помощника игрока, а также возможность кастомизировать определённые игровые предметы, чтобы добавить глубины в повествовательный элемент Firmanent. Например, разработчики обещают, что книгам, лежащим на полке, можно будет дать уникальные названия.

Firmanent — это приключенческая игра, разрабатываемая для VR-устройств. Однако по заверению разработчиков, в неё можно будет играть на PC и без поддержки технологий виртуальной реальности. Игрокам предстоит путешествовать по миру игры и решать непростые головоломки в компании молчаливого механического помощника. Саундтреком к Firmanent занимается Рассел Боуер (World of Warcraft, Diablo III, Hearthstone и др.).

Напомним, что кампанию по сбору средств на Firmanent разработчики из Cyan Worlds начали ещё в конце марта. Проект позиционировался как идейный наследний Myst, Riven и Obduction — предыдущих игр компании. Сообщается, что релиз Firmanent должен состояться в июле 2020 года на PC и PS4.

Читайте ранее в этом сюжете: Nintendo удалила из eShop игру A Dark Room из-за угрозы ОС консоли