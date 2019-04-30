Громкое дело в Оренбуржье: составлен фоторобот возможного киллера

Орск, Оренбургская область, , 10:06 — REGNUM В Оренбургской области следователи просят местных жителей оказать содействие в расследовании громкого уголовного дела об убийстве заместителя директора по реализации услуг Орского производственного объединения филиала ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» — «ОренбургЭнерго» Дмитрия Ш. Следователи обнародовали фотороботы подозреваемых в совершении преступления двух мужчин, которые объявлены в розыск.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, убийство совершено утром 4 марта в многоэтажке по ул. Короленко в Орске. Киллер поджидал жертву возле лифта. Действия исполнителя преступления попали в поле зрения камеры видеонаблюдения.

Рассматриваются различные версии преступления. Следствием получены описание и приметы лица, совершившего убийство, видеоматериалы его движения, установлен предполагаемый маршрут движения фигуранта, его возможного сообщника и иные значимые для следствия обстоятельства. Экспертами составлены фотороботы подозреваемых киллера и его сообщника.

Жителей Орска просят, если они обладают информацией, которая может оказать помощь в расследовании уголовного дела, поделиться сведениям. При этом следователи гарантируют анонимность.

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