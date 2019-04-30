Магадан, Магаданская область, , 09:55 — REGNUM

В Магаданской области под указ президента РФ №186 «О ежегодной денежной выплате некоторым категориям граждан к Дню Победы» попадают 13 человек. Это участники и инвалиды Великой Отечественной войны, которым полагается выплата в 10 тыс. рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Колымчане, непосредственно принимавшие участие в военных действиях 1941−1945 годов, получат эти деньги в мае, пишет РИА «Колыма-информ». Двое получателей выплат по президентскому указу — инвалиды, 11 человек — участники Великой Отечественной войны, поясняет издание.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин 25 апреля подписал указ о ежегодной выплате для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны. В честь Дня Победы её участники и инвалиды, постоянно проживающие на территории России, Латвии, Литвы и Эстонии будут получать ежегодно по 10 тыс. рублей.