В муниципалитетах Томской области вводится особый противопожарный режим

Томск, , 09:48 — REGNUM Особый противопожарный режим (ОПР) введён в семи муниципалитетах Томской области. Как сообщили ИА REGNUM в областной администрации, соответствующее постановление подписал губернатор региона Сергей Жвачкин.

Уточняется, что ОПР в Томске, Томском, Шегарском, Кожевниковском, Асиновском, Зырянском и Первомайском районах будет действовать с 3 по 15 мая.

В этот период запрещено разводить огонь и проводить пожароопасные работы. Нельзя производить отжиги сухой травы, оставлять в лесу горящие спички и так далее. Нарушителям грозят штрафы: для граждан — 4−5 тыс. рублей, для должностных лиц — 20−40 тыс. рублей, для юридических лиц — 300−500 тыс. рублей.

По словам Сергея Жвачкина, синоптики на ближайшие дни прогнозируют тёплую погоду в Томской области.

«Хочу предостеречь всех от легкомысленного обращения с огнём. Перед глазами у нас уроки Забайкалья, которые не должны повториться», — отметил губернатор.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 19 апреля Забайкальский край накрыли пожары. Число пострадавших в результате огненного бедствия превысило 700 человек. Более 400 из них полностью утратили своё имущество.