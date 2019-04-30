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Москва разработала меры по снижению причин дорожных аварий

Общество

В центре внимания — школьники, большегрузы и самокаты

Москва, 30 апреля 2019, 09:33 — REGNUM  Городская комиссия по безопасности дорожного движения Москвы утвердила план мер по устранению причин возникновения дорожных аварий, сообщает 30 апреля пресс-служба Транспортного комплекса столицы.

«Для снижения мест их концентрации в 2019 году будет: построено 25 светофоров, дооборудован 121 светофорный объект и изменён режим 63 светофоров, 28 переходов будут обустроены дополнительным освещением, будет установлено 112 комплексов фотовидеофиксации», — говорится в сообщении.

Кроме того, проведут конкурс видеоуроков по безопасности дорожного движения для школьников начальных классов, победителей покажут ученикам московских школ.

В мэрии отмечают необходимость усиления контроля полиции над движением грузовиков из-за частых перегрузов. При этом треть погибших в ДТП в Москве попали в аварию с большегрузами.

Кроме того, власти считают необходимым усиление регулирования использования популярных городских видов транспорта — самокатов, гироскутеров, сигвеев. В частности, их провоза в общественном транспорте.

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Нарушения Правил дорожного движения
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