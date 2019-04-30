В седло! Кадыров повел в конный поход 1300 всадников

Грозный, , 09:30 — REGNUM В Чечне дан старт масштабному мероприятию — конному походу, в котором примут участие более 1300 человек. Он задуман как дань памяти знаменитой «Дикой дивизии».

«Исторический конный поход собирает сегодня всадников Кавказа. Он пройдёт в Чечне на склонах Терского хребта. По предварительным данным, ожидается участие более 1300 джигитов. Мой конь ждёт меня», — написал глава Чечни в на своей странице «ВКонтакте».

В преддверии этого мероприятия Кадыров рассказывал о сложных тренировках, в которых он участвует для совершения похода — «о многокилометровых пробежках, затяжных подъёмах на возвышенность и спусках». По его словам, целью похода станут популяризация конного спорта в России и привлечение туристов в регион.

Зрелище обещает быть интересным — всадники будут облачены в чеченские национальные костюмы. Как отметил Кадыров, конный поход будет рекордным по числу участников.

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Напомним, в Чечне планируется возвести монументальный комплекс, посвященный легендарной «Дикой дивизии» — коннице, в которой служили чеченцы, ингуши и другие представители Северного Кавказа и Закавказья. Принесшие присягу царю Николаю Второму, они прославились в Первую мировую войну мужеством и стойкостью, с которой они защищали Российскую империю от врага. Ко Дню Грозного — 5 октября — в городе будет установлена скульптурная композиция.

В 2015 году в Грозном был открыт памятник, на мемориальных плитах которого высечены имена героев «Дикой дивизии». Всего, согласно документам, в коннице насчитывалось три тысячи чеченцев.

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