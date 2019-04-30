Руководство челябинского МУПа может стать фигурантом уголовного дела

Челябинск, , 09:29 — REGNUM В Челябинске руководство МУП «Челябметротрансстрой» может стать фигурантом уголовного дела. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В ходе проверки было установлено, что в 2017 — 2018 годах генеральный директор из средств организации возместил себе, супруге и ребёнку стоимость туристической путёвки. Общая сумма составила почти 100 тыс. рублей.

Материалы прокурорской проверки уже переданы в полицию. Сейчас стражи порядка решают вопрос о том, привлекать ли руководителя за присвоение средств.

Добавим, предприятие было создано в начале 1990 годов и занимается строительством метро. Его учредителем является администрация Челябинска.