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Руководство челябинского МУПа может стать фигурантом уголовного дела

Общество

Вопрос о возбуждении дела поставила прокуратура. Слово за полицией

Челябинск, 30 апреля 2019, 09:29 — REGNUM  В Челябинске руководство МУП «Челябметротрансстрой» может стать фигурантом уголовного дела. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В ходе проверки было установлено, что в 2017 — 2018 годах генеральный директор из средств организации возместил себе, супруге и ребёнку стоимость туристической путёвки. Общая сумма составила почти 100 тыс. рублей.

Материалы прокурорской проверки уже переданы в полицию. Сейчас стражи порядка решают вопрос о том, привлекать ли руководителя за присвоение средств.

Добавим, предприятие было создано в начале 1990 годов и занимается строительством метро. Его учредителем является администрация Челябинска.

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Строительство метрополитена в Челябинске
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