В Ульяновской области прогнозируют высокий класс пожарной опасности

Ульяновск, , 09:26 — REGNUM В Ульяновской области, где до 31 мая действует особый противопожарный режим, обеспокоены пожарами в лесах и полях. Большинство возгораний — это пал сухой травы, причём «это целенаправленные поджоги землепользователей», сказал премьер-министр региона Александр Смекалин.

Глава ульяновского правительства сообщил, что поступают «тревожные сигналы об участившихся возгораниях в лесах и полях, жилом секторе»:

"Большинство пожаров мы наблюдаем от горения сухой прошлогодней растительности, причём это целенаправленные поджоги землепользователей. В результате страдает имущество, гибнут люди — по последним данным, только в этом году в огне погибли 29 человек».

Александр Смекалин поручил усилить разъяснительную работу с населением и «активно включиться в работу по привлечению к ответственности виновников пожаров». В условиях особого противопожарного режима, который действует по 31 мая, штрафы кратно возрастают

По данным ГУ МЧС, с начала года в регионе зарегистрировано свыше 2 тыс. пожаров, а в ближайшее время ожидается четвёртый класс пожарной опасности. МЧС ведёт космический мониторинг природных пожаров.

По информации минприпроды Ульяновской области, 27−28 апреля сотрудники лесопожарных служб совершили более 50 выездов на тушение пожаров на территориях рядом с лесным фондом. Остается тяжёлой ситуация в Карсунском, Барышском, Мелекесском районах.

«В настоящее время установлены два виновника пожаров. Кроме того, определяются собственники земельных участков, на которых произошли палы. В отношении виновных будут применяться максимальные штрафные санкции, также в судебном порядке мы взыщем все затраты и причиненный ущерб», — заверил министр природы и цикличной экономики Дмитрий Федоров.

Напомним, для тушения лесных пожаров подготовлена группировка сил и средств численностью более 2500 человек и 600 единиц техники. Для организации мониторинга и прогнозирования лесопожарной обстановки оборудовано 14 наблюдательных пунктов, утверждено 100 маршрутов наземного патрулирования. Все силы и средства лесопожарного формирования постоянно находятся в повышенной готовности.