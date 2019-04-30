Транспортная реформа: с 1 мая в Перми заработают брендированные автобусы

Пермь, , 09:22 — REGNUM В Перми 1 мая на 10 городских маршрутах начнут работу новые современные, визуально отличающиеся брендированные автобусы. Пассажиры смогут воспользоваться бесплатными пересадками и электронной оплатой проезда, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Как отметили в горадминистрации, в течение 40 минут с момента приобретения билета, бесплатно пересесть можно будет между автобусными маршрутами №3, 7, 9, 11, 23, 36, 46, 62 и всеми маршрутами трамваев и троллейбусов. Также, в течение 60 минут с момента приобретения билета, бесплатная пересадка будет доступна на маршрутах №34 и 60.

По словам главы Перми Дмитрия Самойлова, 1 мая МУП «Пермгорэлектротранс» должен выпустить на линию 47 автобусов. По окончании праздников выпуск перевозчика составит 66 автобусов на пяти маршрутах. На сегодня в Пермь поступило 20 газовых и 15 дизельных автобусов Volgabus, которые сейчас специалисты технически оснащают. Поставка автобусов продолжится в ближайшие дни. Кроме того, «Пермгорэлектротранс» временно взял в аренду 20 автобусов, соответствующих необходимым техническим требованиям. Подвижной состав уже поставлен в город и проходит технический осмотр. Автобусы марки «ЛиАЗ» предоставлены ГУП «Мосгортранс». Также в настоящее время достигнута договоренность с пермскими перевозчиками о заключении агентского договора о предоставлении подвижного состава для обслуживания маршрутов. Три перевозчика предоставят 25 автобусов.

«Такое количество новых автобусов в Перми не приобреталось уже долгое время. Это стало возможно благодаря краевому софинансированию в размере 50% на 50% с городским бюджетом», — сказал градоначальник.

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В мае будет объявлен второй этап аукционов на автобусные маршруты, которые будут работать по маршрутам троллейбусов. Предусмотрен поэтапный переход. Напомним, первый этап продлится до 1 июля, затем стартует второй этап. Постепенно все троллейбусы вытеснятся автобусами.

В мэрии подчеркнули, что к подвижному составу установят жёсткие требования. Газовые автобусы и автобусы будут работать на топливе Евро-5, что позволит не допустить увеличения выхлопных газов в городе.

Напомним, реализация новой транспортной модели предусмотрена в 2019—2023 годы. Примечательно, что реформа получила неоднозначную оценку среди населения. Так пермяки создали в интернете петицию, где требовали сохранить троллейбусный парк.

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Проблемным оказалось исполнение контракта на поставку автобусов. 20 газомоторных и 65 дизельных куплены за 840 млн рублей. Согласно техзаданию, наружное оформление автобусов должно быть представлено в красном цвете с элементами пермского звериного стиля в белом цвете. По договору все автобусы должны были прибыть в Пермь не позднее 20 апреля. Однако в середине месяца муниципальная власть признала, что поставщик нарушает график поставок. Чиновники заявили о претензионной работе, сообщают СМИ.

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