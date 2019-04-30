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Сразу три грузовых авиамаршрута соединят китайский Чунцин с Эфиопией

Общество

Маршруты Чунцин – Аддис-Абеба, Чунцин – Дубай – Аддис-Абеба и Чунцин – Нью-Дели – Аддис-Абеба будут открыты в ближайшее время

Чунцин, Китай, 30 апреля 2019, 09:07 — REGNUM  Три новые грузовые авиамаршрута соединят китайский город центрального подчинения Чунцин со столицей Эфиопии Аддис-Абебой, сообщает 30 апреля агентство Синьхуа.

Маршруты Чунцин — Аддис-Абеба, Чунцин — Дубай — Аддис-Абеба и Чунцин — Нью-Дели — Аддис-Абеба будут открыты в ближайшее время. Эфиопская авиакомпания Ethiopian Airlines Group и её китайские партнеры в Чунцине совместно будут заниматься их развитием.

Первоначально два обратных рейса будут введены на каждый маршрут, а затем еще больше рейсов будет введено в случае, если того потребует спрос.

Отметим, что Чунцин является ключевым авиационным хабом на западе Китая. На конец 2018 года Международный аэропорт Цзянбэй Чунцина имел в общей сложности 14 международных грузовых авиамаршрутов.

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