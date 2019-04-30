Сразу три грузовых авиамаршрута соединят китайский Чунцин с Эфиопией

Чунцин, Китай, , 09:07 — REGNUM Три новые грузовые авиамаршрута соединят китайский город центрального подчинения Чунцин со столицей Эфиопии Аддис-Абебой, сообщает 30 апреля агентство Синьхуа.

Маршруты Чунцин — Аддис-Абеба, Чунцин — Дубай — Аддис-Абеба и Чунцин — Нью-Дели — Аддис-Абеба будут открыты в ближайшее время. Эфиопская авиакомпания Ethiopian Airlines Group и её китайские партнеры в Чунцине совместно будут заниматься их развитием.

Первоначально два обратных рейса будут введены на каждый маршрут, а затем еще больше рейсов будет введено в случае, если того потребует спрос.

Отметим, что Чунцин является ключевым авиационным хабом на западе Китая. На конец 2018 года Международный аэропорт Цзянбэй Чунцина имел в общей сложности 14 международных грузовых авиамаршрутов.

Читайте ранее в этом сюжете: Между китайским Хэфэем и японской Осакой запущен первый прямой авиарейс