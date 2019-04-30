Сатка, Челябинская область, , 08:59 — REGNUM

В Челябинской области число детей, госпитализированных после пожара в храме посёлка Межевого, увеличилось до восьми. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе областного минздрава.

Поздним вечером 29 апреля был госпитализирован мальчик, у которого диагностировано сотрясение головного мозга отмечаются охриплость голоса и боль в горле. Ранее, напомним, в больницу положили девочку, а перед этим в медучреждении оказались четыре девочки и два мальчика.

В больнице они останутся до исчезновения симптомов. Двух девочек уже перевели из реанимации. Состояние детей оценивают как ближе к удовлетворительному.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 29 апреля в церкви посёлка произошёл пожар. В этот момент наверху находились дети, которые были здесь на экскурсии. Спускаться им пришлось в дыму.

По предварительным данным, причиной ЧП стало короткое замыкание.