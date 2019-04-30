Лабораторию по производству наркотиков обнаружили в Карачаево-Черкесии

Черкесск, , 08:57 — REGNUM В Карачаево-Черкесии накрыли лабораторию по производству синтетических наркотиков. Ее организовал в своем доме местный житель Хизир Б. С помощью химических реакций он получал до 100 г амфетамина в день, пишет «Интерфакс-Юг».

"Предварительная оценка показала, что данная лаборатория производила до 100 г амфетамина в сутки, при том, что доза 1,5 г рассчитана на шесть человек», — циритует представителя ФСБ издание.

Задержали подозреваемого с поличным в момент закладки наркотиков в тайники в мае 2016 года. По месту жительства злоумышленника было обнаружено около 30 г готового к реализации амфетамина, а также оборудование и 500 г прекурсоров.

Черкесский городской суд вынес в отношении обвиняемого наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет с отбыванием в колонии строгого режима.

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Как сообщало ИА REGNUM, это не первое уголовное дело в течение последних месяцев в Карачаево-Черкесии по преступлениям наркотической направленности, которое было завершено серьезным судебным приговором. В марте получили сроки от 11 до 12 лет в колонии строгого режима трое граждан Республики Таджикистан, которые в 2016 году занимались сбытом героина в городах Черкесск и Краснодар.

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В апреле получили по 11 лет колонии два жителя Украины, распространявшие героин на территории республики. В этом же месяце были осуждены семь членов преступной группы, торговавшей в Карачаево-Черкесии наркотиками через интернет. Все вместе они получили 80 лет лишения свободы.