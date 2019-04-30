От +21 °С до -2 °С: в Новосибирске ожидается переменчивая погода

Новосибирск, , 08:55 — REGNUM Первомайские выходные в Новосибирской области будут холодными, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как пишут «Все новости Новосибирской области», снег уже засыпал западные районы региона.

Сегодня с утра, 30 апреля, снег прошёл в Кыштовском районе.

«Снег и ухудшение погоды на длинные майские выходные ждут и жителей мегаполиса. Бердчане смиренно ждут ухудшения погоды», — отмечает издание.

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, сейчас в городе Новосибирске солнечно, + 21 °C и сильный ветер. Но, по данным Западно-Сибирского гидрометцентра, днём 30 апреля ожидается небольшой дождь, местами гроза. 1 мая в Новосибирске похолодает: ночью ожидаются осадки преимущественно в виде мокрого снега, прогнозируется появление временного снежного покрова, температура ночью 0, — 2 °С, днём +4, +6 °С.

«Мы находимся во фронтальной зоне, перемещается серия циклонов, волновых с атмосферными фронтами. Поэтому идёт чередование периодов тёплой и прохладной погоды. 1 мая с прохождением холодного фронта дожди с грозами перейдут в мокрый снег, мы даже ждём, что, возможно, может установиться временный снежный покров. 2 мая ветры ослабеют, осадки прекратятся. Но холодная погода в принципе сохранится», — цитирует «Сибкрай» представителя Западно-Сибирского гидрометцентра Ренада Ягудина.

После 2 мая погода в Новосибирской области будет улучшаться: 3 мая воздух погреется до +13 °С градусов, а 4 мая — до +18 °С.