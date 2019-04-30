Эксперты призвали Макрона избежать «спешки» в восстановлении Нотр-Дама

Париж, , 08:51 — REGNUM Более тысячи экспертов в области наследия призвали президента Франции Эммануэля Макрона избежать «спешки» в восстановлении собора Нотр-Дам, сообщает The Huffington Post.

«Не стирайте сложность мысли, которая должна окружать восстановление этого собор», — заявили 1170 экспертов, в то время как Эммануэль Макрон пообещал восстановить «жемчужину готического искусства через пять лет».

По их словам, «выбор» для реставрации памятника архитектуры должен быть сделан «со скрупулезностью, вдумчивостью и этическим подходом».

Министерство культуры, со своей стороны, заверило, что они «никоим образом не отступают от основополагающих принципов охраны наследия».

Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля 2019 года в соборе Парижской Богоматери произошел сильный пожар. Реликвии Нотр-Дама удалось спасти. Пожарные и сотрудники полиции поочередно выносили из собора произведения искусства, в том числе терновый венец, тунику святого Людовика и картины Нотр-Дама.

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